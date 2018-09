Policija je vlomila, moški ležal pod omaro

BLED – Blejski policisti so v petek zvečer prejeli prijavo o ogroženosti občana v zasebnem prostoru.



Ob prihodu na kraj so bila vrata stanovanja zaklenjena, občan pa se čez čas tudi ni več odzival in je zato obstajal resen sum, da je ogroženo njegovo življenje, poroča PU Kranj.



Policisti so zato skozi okno vstopili v stanovanje, kjer so občana našli pod prevrnjeno garderobno omaro.



Policistom so sledili še reševalci, ki so mu nudili prvo pomoč. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo.



Po podatkih policije je z njim vse v redu.