Policija išče voznico rdečega avtomobila

FOTO: Kakšno presenečenje! Zmagovalca Eme skočila v zakonski jarem

Rok Žlindra in njegova izvoljenka Barbara Ogrinc sta se po več kot desetletju zveze odločila za poroko. Simpatični parček se nam je najbolj vtisnil v spomin z zmago na Emi. S Kalamari so nato zastopali našo državo v Oslu leta 2010 na Evroviziji. Potem ko je Barbara, ki je tudi pevka pri Ansamblu Roka Žlindre, ujela šopek, so ju vsi začeli spraševati, kdaj bo poroka. Prav v ta namen so