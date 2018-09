Policija išče predrznega tatu. Ste ga videli?

MARIBOR – Neznanec je v ponedeljek ob 12.42 vstopil v eno do trgovin v Mariboru ter izkoristil odsotnost lastnika in vstopil v pisarno. Tam je na mizi našel in odtujil kovinsko prenosno blagajno z denarjem. Z blagajno je pobegnil proti Koroški cesti, a je lastnik trgovine stekel za njim, ga dohitel in mu blagajno odvzel. Tako je tat ostal brez plena, je pa poškodoval ključ blagajne. Po dejanju je odšel neznano kam, saj ga lastnik ni zadržal, so sporočili iz PU Maribor.



Tat je moški, star okoli 50 do 55 let, visok 180 do 185 centimetrov, ima kratko postrižene sive lase. Oblečen je bil v modre kavbojke in modro trenirko s črtami na rokavu, obute je imel črne športne copate, na glavi pa kapo modre barve.



Materialna škoda zaradi poškodovanega ključa znaša okoli 20 evrov.