Policija ga išče: star je okoli 35 let in ima kratke rjave lase

LJUBLJANA – V torek okoli 8. ure so policiste obvestili o drzni tatvini, ki je bila dan prej izvršena na območju Most.



Neznani storilec je oškodovanko zamotil tako, da se je predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja. V tem času so sostorilci vstopili v objekt in iz njega odtujili gotovino.



Storilci so se kraja odpeljali v osebnem avtomobilu renault megane temnejše barve.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil za izsleditev za zdaj še neznanih storilcev.



Eden od storilcev je moški, star okoli 35 let, visok okoli 170 centimetrov, normalne postave. Ima kratke rjave lase. Oblečen je bil v temnejša oblačila, poroča PU Ljubljana.