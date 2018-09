FOTO: To so šokantne posledice prometne nesreče 

TURNIŠČE – Ob 8.40 je na pomurski avtocesti na relaciji Turnišče–Lendava, občina Turnišče, voznik osebnega vozila izgubil nadzor nad vozilom in pristal na notranji zaščitni ograji. Poškodovanih ni bilo. Na kraj se je znašel tudi naš sodelavec. Še ena nesreča Malo kasneje se je približno sto metrov naprej na drugi strani avtoceste zgodila še ena prometna nesreča, v kateri so v naletu trčila tri osebna vozila. Dve osebi sta bili lažje poškodovani, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Obakrat so posredovali gasilci iz Lendave. Zavarovali so kraja prometnih nesreč, nudili pomoč poškodovanim do prihoda nujne medicinske pomoči, odklopili akumulator prvega udeleženega vozila, posipali cestišče z vpojnimi sredstvi ter pomagali avtovleki, uslužbencem Darsa in policiji.



Poškodovani osebi je osebje zdravstvenega doma iz Lendave odpeljalo v murskosoboško bolnišnico.