Pogrešanega 32-letnika našli negibnega: bilo je prepozno

BOVEC – Danes dopoldne so na Bovškem našli mrtvega pogrešanega 32-letnega moškega iz Zgornjega Posočja. Njegovo pogrešanje so policiji prijavili sorodniki včeraj, 15. septembra, ob 19.40. Tega dne je namreč zgodaj zjutraj odšel od doma v Kluže in nato v smeri vrha Krnica. Takoj po prijavi so policisti iz Bovca začeli iskanje, pridružili pa so se jim tudi bovški reševalci. Policisti so kmalu našli osebno osebno vozilo pogrešanega v Klužah na parkirišču ob cesti, ki vodi v dolino Bavšice. Včeraj pogrešanca niso našli, pregledali pa so poti iz smeri Kluž proti vrhu Krnice in s planine Bala proti Briceljku.



Danes zjutraj se je iskalna akcija pod vodstvom policistov iz Bovca nadaljevala. V iskanje je bil vključen tudi policijski helikopter. Pogrešanega so z njegovo pomočjo ob 10.15 našli negibnega na pobočju pod vrhom Briceljka na 2159 metrih nadmorske višine. Za reševanje pogrešanca je bil aktiviran tudi dežurni helikopter SV z ekipo za reševanje v gorah.



Policisti gorske policijske enote PU Nova Gorica so ugotovili, da je ponesrečenec padel po strmem pobočju z vrha Briceljka in obstal na strmem ožjem prodišču. Glede na okoliščine je bil vzrok padca na strmem pobočju najverjetneje zdrs. Zdravnica ZD Tolmin je odredila sanitarno obdukcijo preminulega na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.