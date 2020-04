Pogojna za utajo davkov

SAMEC BLAž Čeprav je bil obsojen že vsaj devetkrat, velja za nekaznovanega. FOTO: Blaž Samec

Sporazum o priznanju krivde

Celo strogi in resni sodnik na krškem sodišču ni mogel skriti nasmeha, ki mu ga je z izjavo, da je nekaznovan in da lahko predloži potrdilo o tem, na obraz izvabil razvpiti. Uradno je Asić po kazenski evidenci res nekaznovan in ni v drugem kazenskem postopku. A tisti, ki spremljajo njegovo pestro življenjsko pot, vedo, da je bil vsaj devetkrat obsojen zaradi najrazličnejših kaznivih dejanj, med katere spadajo klasične goljufije, najemanje kreditov brez kritja, povzročitev lažje telesne poškodbe, krivo pričanje v primeru strelskega obračuna v Krškem, prodaje avtomobilov in ustanavljanja slamnatih podjetij.Enkrat tudi na račun čistilk oziroma zavoda za zaposlovanje v Sevnici, kjer se je potegoval za evropska sredstva za zaposlovanje težje zaposljivih oseb. Ustanovil je čistilni servis in se za zaposlitev dogovarjal z brezposelnimi starejšimi ženskami, ki jih je obiskoval celo na domu. Ko je z njimi sklenil pogodbe o zaposlitvi, je evropski denar počrpal in izginil, čistilke pa so ostale brez službe in z dolgim nosom.A ker zakon določa, da se v določenih letih po prestani kazni v večini primerov kazenske evidence zbrišejo, pač velja za nekaznovanega. V več primerih se je Asić tako dolgo izogibal sodišču, da so zadeve zastarale in za svoja domnevna kazniva dejanja sploh nikoli ni odgovarjal. Ena od njegovih izvirnih metod je bila, da se je trgovski potnici z mesom predstavil kot poslovnež in naročil nekaj ton mesa, vrednega več kot 15.000 evrov. Ko so mu meso dostavili, je izginil brez sledi, posledice pa je nosila potnica, ki mu je zaupala.Tokrat pa se je Asić, ki je nezaposlen in brez dohodkov, preživljajo ga starši in prijatelji – vsaj tako je povedal –, na sodišču znašel zaradi davčne zatajitve v sostorilstvu. Soobdolženi so biliin drugi. Ukvarjali so se s preprodajo avtomobilov, Asić naj bi pri tem poslu pozabil plačati davek. Očitali so mu utajo davkov za devet vozil v skupni višini 63.000 evrov, kaznivo dejanje pa je bilo storjeno pred 12 leti. Asić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, ki mu določa enoletno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let in štirih mesecev.