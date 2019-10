Pogojna za grožnje bivši

Ne morete vzpostavljati stikov na takšen način.

LJUBLJANA – »Vem, da imata z oškodovanko specifičen odnos. Že zato, ker imata hčer. A ta vaša SMS-sporočila, slike, ki ste ji jih pošiljali ... Ne morete vzpostavljati stikov na takšen način. Kar ste počeli, je zagotovo kaznivo dejanje,« je sodnicapovedala, ko ga je obsodila na pogojno zaporno kazen.Leona Podlogarja, znanega iz primera Dobruška vas, v katerem je bil oproščen, so po poročanju Dnevnika na ljubljanskem okrožnem sodišču nepravnomočno obsodili na poldrugo leto zapora s štiriletno preizkusno dobo zaradi zalezovanja, nasilništva, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja ter ponarejanja denarja. Za rešetke mu ne bo treba, če v štiriletni preizkusni dobi ne zagreši novega kaznivega dejanja.Tožilstvo je trdilo, da je nekdanjo partnerico več let nadlegoval in ji grozil, med drugim ji je poslal posnetek svojih genitalij in celo videoposnetek masturbiranja, ter da je v sporočilih, poslanih na njen telefon, grozil tudi njenemu zdajšnjemu partnerju. Vendar sodni izvedenec na obdolženčevem telefonu takšnih SMS-sporočil ni našel, zato je tožilstvo ta očitek umaknilo, je poročal Dnevnik. Enako velja za grozilna sporočila, ki naj bi se nanašala na policistko, ki je bila v stiku z oškodovanko.Podlogar je bil obsojen tudi zaradi nasilništva nad znanko oziroma prijateljico, mamo dveh otrok, ki ga je spoznala prek prijateljice in omrežja facebook.je na sodišču povedala, da ga je spoznala na omenjenem družabnem omrežju, ko je bil še v zaporu, in da se ji sprva ni zdel napačen. Toda kmalu naj bi pokazal pravi obraz in jo začel klicariti ter ji groziti.Najhujšo izkušnjo z njim je doživela, ko jo je v nekem hotelu zaklenil v sobo in jo zadrževal do pete ure zjutraj. Podlogar je sicer zatrjeval, da je bil v tem hotelu pravzaprav on žrtev, ker so ga hoteli oropati.Za krivega so ga spoznali tudi kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne hčerke in surovega ravnanja.