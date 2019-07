KRKAVČE – Ob 9.41 se je v Krkavčah v občina Piran pri delu prevrnil traktor na voznika, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci JZ GB Koper in mimoidoči, ki so traktor z dvigalom dvignili s poškodovane osebe.



Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči in jo prepeljali v izolsko bolnišnico.