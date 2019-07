Počilo v križišču, kolesar izgubil bitko za življenje

KOČEVJE – V ponedeljek ob 17.50 se je v Kočevju zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. 77-letni voznik kolesa je vozil po Cankarjevi ulici proti križišču s Tomšičevo cesto. Ko je pripeljal do križišča, je brez ustavljanja zapeljal na prednostno Tomšičevo cesto in zaprl pot 49-letni voznici osebnega avtomobila.



Voznica je kljub zaviranju trčila v kolesarja, ki je padel po vozišču. Reševalci nujne medicinske pomoči so mu na kraju nesreče nudili prvo pomoč, nato pa je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana, kjer je zaradi hudih poškodb umrl, poroča Generalna policijska uprava.