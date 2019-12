V sredo ob 23.04 je na avtocesti med izvozom iz tunela Trojane v smeri Ljubljane v naselju Šentgotard v občini Zagorje ob Savi tovorno vozilo trčilo v ločevalno ograjo.



Gasilci PGE Celje in CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, nevtralizirali in odstranili izlitje nevarnih in drugih tekočin, nudili pomoč policiji pri osvetljevanju kraja nesreče in reševalcem NMP, poroča uprava za zaščito in reševanje.