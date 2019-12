Počilo pri Solkanu, dva huje poškodovana odpeljali reševalci

V ponedeljek ob 18.57 so PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči na glavni cesti Solkan–Plave, kjer sta čelno trčila avtomobila.



Ob ogledu kraja in z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 36-letni voznik vozil iz Solkana proti naselju Plave, občina Kanal ob Soči. Ko je pripeljal v desni nepregledni ovinek, je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom. Njegovo vozilo je v ovinku zaneslo levo in čez sredinsko neprekinjeno ločilno črto v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pravilno po svojem desnosmernem vozišču pripeljal 33-letni voznik osebnega avtomobila. Vozili sta čelno trčili.



Oba voznika sta vozili zapustila sama. Eno od osebnih vozil se je vnelo in zgorelo v celoti. Cesta je bila zaprta Poleg policistov so na kraju posredovali tudi reševalci iz Nove Gorice in gasilci JZ GRD GE Nova Gorica, ki so zavarovali in razsvetlili kraj, pogasili goreče osebno vozilo, odklopili akumulatorja vozil, nevtralizirali razlite motorne tekočini na cestišču in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi poškodovanih oseb.



Oba voznika sta bila predvidoma huje poškodovana in so ju reševalci z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

​

​Odsek ceste je bil med 18.55 in 20.20 popolnoma zaprt, zatem pa je promet potekal izmenično.



Po vseh ugotovljenih dejstvih v zvezi z okoliščinami prometne nesreče in s težo telesnih poškodb bodo policisti proti 36-letnemu povzročitelju ustrezno ukrepali.