Nesreča na smučišču Cerkno: deklica priletela v drevo

V sredo ob 14.21 je nadzornik na smučišču Cerkno policiste obvestil, da se je med smuko poškodovala mlajša smučarka.



Ugotovili so, da je smučala kot tretja v skupini otrok na progi Počivalo. Med smuko jo je zaneslo v desno in s proge na travnato površino, kjer je trčila v bližnje drevo.



Pomoč so ji nudili reševalci nujne medicinske pomoči iz Idrije, ki so jo nato odpeljali na pregled v ljubljanski klinični center. Tam je bilo ugotovljeno, da je lažje poškodovana.



Idrijski policisti so tujo krivdo izključili, poroča PU Nova Gorica.