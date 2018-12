NAKLO – Ob 11.04 je na avtocesti, v občini Naklo, pred izvozom za Strahinj voznik izgubil nadzor nad vozilom in trčil v drugo vozilo. Gasilci JZ GRS Kranj so kraj nesreče zavarovali in odklopili akumulator.



Ukleščeno poškodovano osebo so gasilci s tehničnim posegom rešil iz vozila ji nudili oskrbo in pomagali reševalcem NMP Kranj pri prenosu osebe, poroča Uprava za zaščito in reševanje.