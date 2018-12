TREBNJE – Ob 19.26 so na avtocesti pri Korenitki, pred izvozom Trebnje zahod, trčila štiri osebna vozila.



Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulatorje udeleženih vozil ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih.



Reševalci nujne medicinske pomoči iz Trebnjega so oskrbeli tri poškodovane osebe in jih prepeljali v novomeško bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.