Počilo je: pijan prehiteval tovornjak, ko mu je nasproti pripeljalo vozilo

LETUŠ – Na območju Letuša so v četrtek malo po 23. uri obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročil voznik osebnega vozila. PU Celje poroča, da je poskušal prehiteti tovorno vozilo, a mu je namero prekrižalo vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti. Voznik je zato zapeljal nazaj na svoj vozni pas in pri tem trčil v tovorno vozilo, ki ga je nameraval prehiteti. V trčenju na srečo ni bil nihče poškodovan.



Alkotest je pokazal, da je imel voznik 0,75 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Ker je z neodgovorno vožnjo ogrožal sebe, svoje sopotnike in druge udeležence v cestnem prometu, ga bodo kazensko ovadili zaradi suma nevarne vožnje.