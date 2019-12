Po trku avtomobila in tovornjaka dve osebi v bolnišnici (FOTO) 

V trčenju dveh vozil dve osebi poškodovani. FOTO: O. B.

Danes ob 13.56 so iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje sporočili, da se je v industrijski coni v Mursko Soboti pripetila hujša prometna nesreča.Do nesreče je pravzaprav prišlo zunaj Murske Sobote, in sicer na Markišavski cesti od trgovine Merkur proti trgovini Živex v smeri Markišavcev in Puconcev. V prometni nesreči sta bila udeležena osebni avtomobil in tovorno vozilo, dve osebi pa sta bili poškodovani.Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili eno osebo iz vozila, nudili pomoč reševalcem, odklopili akumulatorja in očistili cestišče. Poškodovani osebi so reševalci NMP odpeljali v SB Murska Sobota. Kakšna je stopnja njunih poškodb in kaj je bil vzrok za nesrečo še ni znano.