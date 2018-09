Po trčenju sta zgorela motor in avtomobil

Preddvor – Konec tedna ni bil ravno najlepši, vendar to očitno ni zmotilo motorista, ki je sobotno dopoldne hotel izkoristiti za vožnjo po cesti Jezersko–Preddvor. Končalo se je z nesrečo, v kateri sta bila uničena motor in avtomobil, na srečo pa žrtev na tej cesti ni bilo, čeprav bi se kaj hitro lahko končalo drugače. Motor zdrsel v avtomobil »Zaradi prometne nesreče je v Kokri na cesti Preddvor–Jezersko zaprta cesta. V nesreči gre po prvih podatkih za udeležbo motornega kolesa in osebnega avtomobila. Oba sta zgorela,« je v soboto okrog 11.30 sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj Bojan Kos. Promet je nato nekaj časa potekal izmenično, v nekaj urah pa so bile posledice prometne nesreče v celoti odpravljene.



Kot je pojasnil Kos, sta bila udeležena motorist, in sicer tujec, ki je vozil proti Preddvoru in je med vožnjo padel, ter voznik osebnega avtomobila, ki je peljal nasproti. Motorno kolo je po padcu motorista namreč zdrselo v avtomobil, obe vozili pa sta zgoreli. »Okoliščine kažejo na neprilagojeno hitrost vožnje motorista. Po prvih podatkih je v nesreči nastala samo materialna škoda,« je še dodal Kos.