ŠKOFLJICA – V petek ob 18.50 sta na Šmarski cesti na Škofljici trčili osebno in kombinirano vozilo. Eno vozilo je zaradi trka odneslo v drevo in nato v potok ob vozišču.



Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in preprečili nadaljnje izlivanje motornega olja v potok.



V nesreči ni bilo poškodovanih oseb, je poročala uprava za zaščito in reševanje.