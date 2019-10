Po Sloveniji potekajo hišne preiskave

CELJE – Na območju celjske in ljubljanske policijske uprave se danes izvajajo preiskovalne aktivnosti zaradi goljufije pri porabi evropskih sredstev, so sporočili iz GPU. 24ur.com poroča, da naj bi preiskovali invalidski zaposlitveni center Griffin.



Na podlagi odredbe celjskega okrožnega sodišča preiskovalci NPU opravljajo sedem hišnih preiskav zasebnih in poslovnih prostorov, na katerih iščejo dokaze zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo EU. Predkazenski postopek vodijo zoper dve fizični osebi. V njem obravnavajo sum kaznivega dejanja, povezanega s sodelovanjem na javnem razpisu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s področja socialne aktivacije, s katerim sta osumljeni osebi na škodo proračuna EU in proračuna RS že pridobili okoli 300.000 evrov premoženjske koristi gospodarski družbi iz Celja, pridobitev dodatnih 150.000 evrov premoženjske koristi pa je ostalo pri poskusu.



Odvzemi prostosti in pridržanja niso predvidena. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Celju.