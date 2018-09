Po policijski obravnavi si je vzel življenje

PODBOČJE – »Ne nasprotujemo temu, da je bil kaznovan, če je vozil prehitro in če je napihal. Smo za red na cesti, a ukrepanje policistov po izrečeni kazni zagotovo ni bilo pravilno. Naš Tonči je bil v veliki stiski, pred policisti je jokal in jih rotil za nižjo kazen. Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da je celo omenil, da se bo obesil, a so ga kar pustili, da je šel. Avto je moral parkirati, videli pa so, da je šel proti gozdu. Niso poklicali pomoči, ne domačih, lahko bi ga pridržali. Niso pravilno ukrepali, Tonči pa je to plačal z življenjem,« so vrele misli krajanom Mladja, obmejne vasice nad Podbočjem v občini Krško, na vzhodnem delu Gorjancev. V ...