Po padcu z mopedom je umrl v bolnišnici

GORENJE KARTELJEVO – V petek nekaj po 19. uri se je zgodila prometna nesreča, za posledicami katere je umrl 84-letni mopedist.



PU Novo mesto poroča, da se je nesreča zgodila v Gorenjem Karteljevem. Policisti so ugotovili, da je 84-letni voznik mopeda pri vožnji po klancu navzdol v ostrem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad mopedom, zapeljal čez brežino in padel.



Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je kasneje zaradi hudih poškodb umrl.



Med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade in ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja.