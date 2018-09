Po nesreči sta ga sorodnika oživljala, a so bile poškodbe prehude

GORENJI LOG – V torek je v nesreči v gozdu nad vasjo Gorenji Log v občini Tolmin, o kateri smo že poročali , umrl 59-letnik.Policija je bila o dogodku obveščena ob 19.19, v njej pa se je s traktorjem smrtno ponesrečil 59-letni domačin.Po prvih podatkih je voznik traktorja vozil po ozki gozdni poti. Nesreča se je zgodila okoli 19. ure, ko se je traktoristu med vožnjo ugreznila pot, tako da je z manjšim traktorjem zdrsnil z gozdne poti in se več deset metrov prevračal v dolino. Takoj po nesreči sta za njim stekla njegova sorodnika (oba sta bila v tem času v neposredni bližini) in ob vznožju pobočja naletela na 59-letnika, ki je negibno ležal v grmičevju. Takoj sta ga začela oživljati in nadaljevala vse do prihoda reševalcev.Kasneje je na kraj prišlo večje število reševalcev (gasilci PGD Most na Soči, Tolmin in člani GRS Tolmin), ki so na kraju nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Tolmin pri oživljanju ponesrečenca. Poškodbe 59-letnega traktorista so bile tako hude, da je bilo oživljanje neuspešno, tako da je zdravnica na kraju nedolgo zatem lahko le potrdila smrt in odredila sanitarno obdukcijo na inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, poroča PU Nova Gorica.Gasilci in reševalci so pokojnega prenesli do poti, kjer so ga prevzele pristojne službe. Prav tako so tolminski gasilci dele traktorja zavarovali pred nadaljnjim premikanjem, saj so se deli razpadlega traktorja začeli premikati in je obstajala nevarnost, da bi se odkotalili v dolino.Policisti so o nesreči obvestili pristojne pravosodne organe preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici.