Po Ljubljani se je vozil z drogo in več tisočaki gotovine

Zasegli so mu več kot kilogram droge. FOTO: Policija

LJUBLJANA – Policisti PP Ljubljana Šiška so v petek na Tacenski cesti v Ljubljani pri kontroli 33-letnemu vozniku zasegli približno 300 gramov konoplje, 2750 evrov gotovine in vozilo, njemu pa odvzeli prostost. Na podlagi odredbe sodišča so nato opravili hišno preiskavo na naslovu njegovega prebivanja v okolici Ljubljane in preiskavo vozila. Pri hišni preiskavi so odkrili prirejen prostor za gojenje konoplje, pripomočke za gojenje in približno kilogram konoplje, pri preiskavi vozila pa še dodatnih 4000 evrov gotovine.V soboto pa so prav tako policisti PP Ljubljana Šiška na Litostrojski cesti odvzeli prostost 23-letnemu Ljubljančanu, ki je imel pri sebi 13 samozapiralnih vrečk konoplje in 15 samozapiralnih vrečk mefedrona. Namenjene so bile za nadaljnjo prodajo. Na podlagi odredbe sodišča je bila opravljena hišna preiskava na naslovu prijavljenega bivališča, kjer pa prepovedanih predmetov niso našli.Oba moška sta bila zaradi utemeljenih sumov neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog privedena na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki jima je odredil pripor. Oba sta bila v preteklosti že obravnavana zaradi tovrstnih kaznivih dejanj.