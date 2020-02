Groza v Mariboru: prodajalki je v hrbet uperil pištolo

V soboto malo pred 21. uro se je v Mariboru zgodil poskusa ropa. Kot so sporočili iz PU Maribor, je v prodajalno prišel neznanec z masko na obrazu, pristopil do zaposlene pri blagajni, ji v hrbet uperil pištolo in zahteval denar. Pristopil je do blagajne in nameraval vzeti denar, vendar je ni mogel takoj odpreti. Takrat je v prodajalno vstopila nova stranka, kar ga je prestrašilo in je