Piškotke z drogo jedli kot albert kekse

CELJE, BRASLOVČE – Kako hitro se lahko nedolžno predavanje o zdravilnih učinkih konoplje sprevrže v katastrofo, je spoznal Boštjan Oštir iz Braslovč. Minilo je tri leta od njegovega predavanja v Bio parku Nivo v Vrbju z naslovom Konoplja, pozabljena rastlina prihodnosti v zdravilstvu. Takrat so morali kar 15 od 40 slušateljev zaradi zastrupitve s konopljo odpeljati v Splošno bolnišnico Celje, ker so nič hudega sluteč pojedli piškotke iz konoplje. Posredovati so morali žalski gasilci, saj so bili prizadeti na kozolcu in niso mogli splezati dol. Strokovni direktor celjske bolnišnice Franc Vindišar je takrat povedal, da so ...