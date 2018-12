Pijani voznik zletel s ceste

Avto je pri Bohinjski Bistrici zapeljal v jarek. FOTO: Pgd Bled

V ovinku je zapeljal naravnost in končal na brežini na nasprotni strani ceste.

Na Koroškem je voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in pristal na strehi. FOTO: KoroŠki Gasilski Zavod

KRANJ – V nedeljo popoldne je voznik na cesti med Bohinjsko Bistrico in Sorico izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal s ceste. Prvi klic, ki je prišel na interventno številko policije, je sporočal, da so na vozilu prižgani žarometi, sliši se glasba, udeleženci pa da so najverjetneje še v vozilu. Isti klicatelj je kmalu znova poklical policiste in dejal, da sta v vozilu povsem negibna človeka. Na prizorišče nesreče so nemudoma odhiteli tako policisti kot reševalci in ni trajalo dolgo, da so ugotovili, da je bil voznik pijan kot čep. V litru izdihanega zraka je imel kar 0,92 miligrama alkohola.Preveč zaužitega alkohola je bilo tudi razlog, da je v ovinku zapeljal naravnost in končal na brežini na nasprotni strani ceste. V nesreči se je njegova sopotnica lažje ranila, neodgovornemu vozniku grozi ovadba zaradi kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.S ceste je v nedeljo popoldne zapeljal tudi voznik v Dobrinju, naselju v občini Ravne na Koroškem. Avto se je nato še prevrnil na streho, voznik pa se je v nesreči ranil. Reševalci so ga odpeljali na zdravljenje v slovenjgraško bolnišnico.Prav tako se je udeleženec ranil v prometni nezgodi, ki se je včeraj dopoldne pripetila na cesti med Novim mestom in Metliko, natančneje pri naselju Koroška vas. Trčila sta kombinirano in osebno vozilo, ranjenega voznika pa so reševalci odpeljali v novomeško bolnišnico.