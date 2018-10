MOST NA SOČI – Okoli 8. ure zjutraj so policisti v naselju Most na Soči ustavili 40-letnega voznika avtobusa in mu odredili preizkus alkoholiziranosti.



Pokazal je 0,34 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.



Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi kršitve prometne zakonodaje pa bodo podali ustrezen ukrep, poroča PU Nova Gorica.