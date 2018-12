Pijani ostali brez vozil in vozniških

AJDOVŠČINA – V okviru poostrenega nadzora za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola so ob 1.29 policisti na območju naselja Cesta v občini Ajdovščina ustavili 40-letnega voznika osebnega avtomobila. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 0,76 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Enaka usoda je doletela voznika osebnega vozila, ki so ga nekaj minut po polnoči včeraj ustavili na območju Ajdovščine in je imel v litru izdihanega zraka 0,64 miligrama alkohola.



V petek nekaj minut po 22. uri so policisti ustavili voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,76 miligrama alkohola. Vožnje ni smel nadaljevati, začasno je ostal brez vozniškega dovoljenja, moral pa se bo zglasiti tudi na pristojnem okrajnem sodišču.



Voznik avtomobila (27) pa je v soboto ponoči ostal brez vozila na območju Poljubinja. Zasegli so mu ga, ker ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Zoper njega bo podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.