Pijani 69-letnik povzročil nesrečo, potem pa pobegnil

V četrtek ob 18.51 se je zgodila prometna nesreča s pobegom na območju naselja Miren, v kateri sta bili udeleženi dve vozili.



Na kraju so novogoriški policisti ugotovili, da je italijanski voznik osebnega avtomobila pravilno vozil v krožišču. Takrat je iz smeri vasi Bilje pripeljal in se v krožišče nepravilno vključeval voznik drugega osebnega avtomobila, ki je z vozilom trčil v desni bočni del Italijanovega avtomobila.



Po trčenju voznik ni ustavil in drugemu udeležencu nesreče ni nudil ustreznih podatkov niti o nesreči ni obvestil policije. Odpeljal je naprej.



V nesreči nihče ni bil poškodovan.



Novogoriški policisti so pobeglega 69-letnega voznika avtomobila kmalu izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal 0,89 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.



Policisti so o nesreči obvestili novogoriško tožilstvo. Povzročitelja čaka tudi srečanje s sodnikom, saj bodo podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče, poroča PU Nova Gorica.