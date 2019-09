Pijana priletela v dve vozili, posredovali policisti

ZAGORJE OB SAVI – V sredo okoli 13.30 so policiste obvestili o prometni nesreči v Zagorju ob Savi.



Voznica osebnega avtomobila je vozila z neprilagojeno hitrostjo in zato trčila v dve osebni vozili, ki sta se pred tem ustavili pred semaforiziranim križiščem.



Ena od udeleženk je bila s kraja odpeljana z reševalnim vozilom in je predvidoma utrpela lahke telesne poškodbe.



Povzročiteljica je bila preizkušena z alkotestom, ki pa je pokazal rezultat nad zakonsko dovoljeno mejo.



Policisti o nesreči še zbirajo obvestila in bodo po vseh znanih okoliščinah ustrezno ukrepali, poročajo ljubljanski policisti.