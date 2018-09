Pijana ostala brez svojih vozil

MARIBOR – Mariborski policisti so imeli opravka z dvema voznikoma, ki sta pregloboko pogledala v kozarec, nato pa sedla za volan in to celo brez veljavnega vozniškega dovoljenja.



Policisti PP Maribor I so v soboto ob 19.44 v naselju Jelovec ustavili 51-letnega voznika osebnega avtomobila iz okolice Maribora. V postopku je bilo ugotovljeno, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Ker je kazal znake alkoholiziranosti, mu je bil odrejen preizkus, a ga je zavrnil. Policisti so vozniku vozilo zasegli.



Ob 22.48 pa so na Tržaški cesti v Mariboru ustavili 46-letnega voznika osebnega avtomobila iz okolice Maribora. Pri kontroli so ugotovili, da je prav tako vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, pri preizkusu alkoholiziranosti pa je napihal 0,83 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Vozniku so vozilo zasegli, predlagali pa ga bodo v postopek pred okrajnim sodiščem v Mariboru.