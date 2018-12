Pijana je vozila po tirih

V nesreči v naselju Turjanci sta bila udeležena avto in tovornjak.

Policisti voznike opozarjajo, naj povečajo varnostno razdaljo, se izogibajo prehitevanju in hitrost prilagodijo razmeram.

Posredovali so gasilci PGD Gornja Radgona. FOTOGRAFIJI: Pgd Gornja Radgona

LJUBLJANA – Te dni razmere za vožnjo niso najbolj ugodne, saj so ceste na posameznih predelih mokre in spolzke, zaradi česar policisti voznike opozarjajo, naj povečajo varnostno razdaljo, se izogibajo prehitevanju in hitrost prilagodijo razmeram, sicer se lahko hitro zgodi nesreča. In teh te dni res ne manjka.V ponedeljek popoldne je v zadnji del tovornjaka trčil voznik osebnega avtomobila v naselju Turjanci, iz zmečkane pločevine so mu s tehničnim posegom morali pomagati prostovoljni gasilci iz Gornje Radgone. Na avtomobilu so odklopili akumulator ter posuli iztekle motorne tekočine, ranjenega voznika pa so v bolnišnico odpeljali reševalci. En udeleženec se je ranil tudi v nesreči, ki se je pripetila na primorski avtocesti. Voznik je nenadoma izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v odbojno ograjo. Nekoliko hujša nesreča se je v ponedeljek okrog pol treh popoldne pripetila na štajerski avtocesti. Udeležena so bila tovorno in dve osebni vozili, o ranjencih pa na spletni strani uprave za zaščito in reševanje niso poročali.Veliko srečo pa je imela voznica, ki je pri Logatcu sredi noči zapeljala na železniške tire in po njih vozila približno 300 metrov, dokler ni obtičala. Opazili so jo občani in poklicali policiste, o dogodku so bili nemudoma obveščeni tudi vsi vlaki, ki so vozili na relaciji med Logatcem in Planino in bi lahko trčili v avto neodgovorne voznice.Policisti so jo izsledili in ji odredili preizkus z alkotestom, ki je pokazal, da je imela ženska v litru izdihanega zraka 0,60 miligrama alkohola. Grozi ji ovadba za kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom.