Pijan zapeljal na nasprotni vozni pas in poškodoval 21-letno voznico

ČEŠNJEVEK – V torek sta se na Dolenjskem zgodili dve nesreči, v katerih sta bila povzročitelja pod vplivom alkohola.



Nekaj po 17. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med krajema Češnjevek in Lipnik, poroča PU Novo mesto. Opravili so ogled in ugotovili, da jo je povzročil 65-letni voznik, ki je zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 46-letni voznik.



V nesreči sta 46-letni voznik in 84-letna potnica v njegovem vozilu utrpela lažje poškodbe.



Policisti so ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka so namerili 0,72 miligrama alkohola.

Voznik pijan, 21-letnica poškodovana

Okoli 21.30 pa se je zgodila prometna nesreča v Žabji vasi v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah je 30-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v avtomobil 21-letne voznice.



Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico.



Policisti so odredili preizkus alkoholiziranosti 30-letnemu povzročitelju. V litru izdihanega zraka je imel 0,63 miligrama alkohola.



Obema povzročiteljema so policisti odvzeli vozniško dovoljenje in nadaljujejo ugotavljanje okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.