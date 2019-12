Pijan vozil po levi in povzročil nesrečo

Policisti so voznika na podlagi opisa njegovega vozila že kmalu izsledili.

ČRNOMELJ – V ponedeljek par minut po 16. uri so bili policisti Policijske postaje Črnomelj obveščeni, da se je v naselju Vranoviči pripetila prometna nesreča, povzročitelj pa je pobegnil. »Voznik osebnega avtomobila je zaradi vožnje po levi trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 36-letni voznik,« je nesrečo opisala, ki je na Policijski upravi Novo mesto zadolžena za stike z javnostjo.Po nesreči je povzročitelj odpeljal, ne da bi 36-letniku dal svoje podatke ali se prepričal, da je z njim vse v redu, a so ga policisti na podlagi opisa njegovega avtomobila že kmalu izsledili. Ker je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so mu odredili preizkus z alkotestom, in ta mu je v litru izdihanega zraka nameril 0,57 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog v višini 1520 evrov in izrekli 16 kazenskih točk.