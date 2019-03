Pijan trčil v ograjo na meji

V sredo so policisti novomeške policijske uprave ustavili precej pijanih voznikov.

​Pijan je nesrečo povzročil tudi 49-letnik na cesti med Šentjernejem in Kostanjevico na Krki. FOTO: Guliver/getty Images

NOVO MESTO – Čeprav so se pustna rajanja in veseljačenja zaključila, so imeli policisti Policijske uprave Novo mesto v sredo ogromno dela s pijanimi vozniki. Okrog 18. ure so obravnavali državljana Hrvaške, ki je na mejnem prehodu Metlika hotel izstopiti iz Slovenije, a je močno pijan trčil v betonsko ograjo ob kontrolnih kabinah.Ker je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so policisti 50-letnemu Hrvatu pod nos pomolili alkotester, in ta mu je v litru izdihanega zraka nameril 0,73 miligrama alkohola. Možje v modrem so ga odpeljali v prostore za pridržanje, nato pa še k sodniku za prekrške.Skoraj sočasno so na intervencijo zaradi nesreče, ki jo je povzročil pijan voznik, odšli krški policisti. Ker je vozil preblizu desnemu robu vozišča in z 0,46 miligrama alkohola v izdihanem zraku, je 47-letnik izgubil nadzor nad mopedom in padel. Pri padcu se je lažje ranil, ker je vozil pijan in brez veljavnega vozniškega dovoljenja, pa so mu policisti spisali plačilni nalog in na sodišče zoper njega naslovili obdolžilni predlog.Pijan je nesrečo povzročil tudi 49-letnik na cesti med Šentjernejem in Kostanjevico na Krki. Zaradi neprilagojene hitrosti mu je avto ušel izpod nadzora in trčil je v traktor, za volanom katerega je sedel 32-letnik. Povzročitelj nesreče je imel v izdihanem zraku 0,73 miligrama alkohola, policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo ter mu izdali plačilni nalog.Pijan in še brez vozniškega dovoljenja pa je bil 47-letnik, ki so ga v noči na četrtek ustavili sevniški policisti v Lončarjevem dolu. V litru izdihanega zraka je imel 0,80 miligrama alkohola, ostal je brez avtomobila, svoje početje pa bo moral pojasniti pristojnemu sodniku.