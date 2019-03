Pijan se je vrnil v gostilno, kjer je že razgrajal

IDRIJA – V sredo pozno zvečer so policiste obvestili o kršitvi javnega reda in miru v enem od gostinskih obratov na Cerkljanskem.



Posredovali so policisti postaje Idrija in ugotovili, da je javni red in mir kršil 51-letni moški, ki se je neprimerno vedel do osebja v gostinskem obratu.



Kršitelj se je nekaj ur kasneje oziroma danes v nočnem času vrnil v isti objekt ter znova kršil javni red in mir. Na kraju so idrijski policisti moškemu, ki je bil zaloten pri prekršku in je kazal očitne znake alkoholiziranosti ter je obstajala nevarnost, da bo prekrške nadaljeval, odredili pridržanje v policijskih prostorih.



Idrijski policisti bodo 51-letniku zaradi več kršitev določb zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog, poroča PU Nova Gorica.