Pijan po nesreči pobegnil

Devetnajstletnik je imel v izdihanem zraku 0,77 miligrama alkohola. FOTO: MAVRIC PIVK

LJUBLJANA – V ponedeljek popoldne je moški v Kranju popival, nato pa se je nespametno odločil sesti za volan. Vožnja mu ni šla najbolje in trčil je v dve parkirani vozili ter odpeljal, ne da bi lastnikoma dal svoje podatke. Vse to se je dogajalo pred očmi domačih policistov; ti so zapeljali za njim in ga že po nekaj sto metrih ustavili.Alkotest je pokazal, da ima moški v litru izdihanega zraka kar 1,14 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, obravnavajo ga zaradi vožnje pod vplivom alkohola ter zaradi povzročitve prometne nesreče in pobega s kraja nesreče.Pijanega voznika so obravnavali tudi policisti v Dolenji vasi pri Mirni Peči. Komaj 19 let star voznik je vozil precej nezanesljivo, zato so ga ustavili, ko so videli rezultat alkotesta, pa jim je hitro postalo jasno, zakaj je tako vozil. V izdihanem zraku je imel 0,77 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v pridržanje, zoper njega bodo na pristojno sodišče naslovili obdolžilni predlog.Enak ukrep čaka 42-letnico, ki je pijana vozila na območju naselja Kromberk pri Novi Gorici. V litru izdihanega zraka je imela 0,91 miligrama alkohola. Pijan je bil tudi 21-letnik, ki je komaj dobro opravil vozniški izpit in kot mladi voznik v organizmu ne bi smel imeti alkohola.Ustavili so ga v Novi Gorici in ugotovili, da je imel v izdihanem zraku 0,34 miligrama alkohola. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in zoper njega na pristojno sodišče naslovili obdolžilni predlog.