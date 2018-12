Pijan pešec dobil kazen

Posredovali so člani PGD Bled in PGD Bohinjska Bistrica. FOTO: PGD Bohinjska Bistrica

LJUBLJANA – Na Karlovški cesti v Ljubljani se je v noči na petek pripetila prometna nesreča, v kateri se je ranil pešec, a je bil hkrati povzročitelj nesreče. Moški za volanom beemveja je vozil po Karlovški od centra mesta, ko je na cesto z njegove desne nenadoma stopil pešec. Voznik avtomobila je začel na vse pretege zavirati, a trčenju se ni mogel ogniti. Ko so na prizorišče prispeli policisti, so ugotovili, da je imel pešec, ki je hotel cesto prečkati na mestu, kjer ni prehoda za pešce, v litru izdihanega zraka kar 1,25 miligrama alkohola, in mu izdali plačilni nalog.V četrtek zjutraj pa jo je na Vevčah skupila kolesarka. Vanjo je v križišču zaradi neupoštevanja pravil prednosti trčil voznik avtomobila, ki je vozil od Jakhljeve ulice proti Poti heroja Trtnika. Ranjeno kolesarko so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center, policisti pa bodo zoper voznika avtomobila, ko zberejo vse informacije, ustrezno ukrepali. V četrtek popoldne se je nezgoda pripetila tudi na Gorenjskem, natančneje v bližini naselja Nomenj. Tam ranjenih ni bilo, čeprav se je avto, nad katerim je voznik izgubil nadzor, prevrnil na streho. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Bohinjske Bistrice in Bleda, ga postavili nazaj na kolesa, odklopili akumulator in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Ranila pa se je voznica osebnega avtomobila, ki je v Lipici prav tako izgubila nadzor nad avtomobilom, zapeljal s ceste in trčila v drevo. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v bolnišnico, gasilci pa so odklopili akumulator, vlečni službi pomagali naložiti njen razbiti avto in počistili cesto.