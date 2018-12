Pijan kot čep trčil v nosečnico

KRANJ – Konec tedna so se na Gorenjskem zgodile številne prometne nesreče zaradi vožnje pod vplivom alkohola, poroča PU Kranj.



Na območju Škofje Loke je voznik zaradi neprilagojene hitrosti v kombinaciji z visoko stopnjo alkohola (0,90 mg/l) trčil v nosečo voznico drugega vozila, v Kranju pa je voznik na parkirišču trčil v vozilo in s kraja pobegnil. Policisti so ga izsledili.



Obravnavali so tudi primer voznice, ki se je pred jeseniškimi policisti nepravilno vključila na cesto in potem zapeljala še skozi rumeno luč na semaforju. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,58 mg/l. Vozniku, ki je napihal 0,81 mg/l, pa so odredili pridržanje. Ne statistika, to je realnost Verjetnost, da se voznik z več kot 0,5 promila alkohola smrtno ponesreči ali hudo poškoduje, je štirikrat večja kot pri treznem vozniku, možnost udeležbe v prometni nesreči pri enem promilu (0,48 mg/l) alkohola pa je večja že za kar 25-krat, opozarjajo kranjski policisti, ki državljane pozivajo, naj vozijo trezni.