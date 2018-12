Pijan grozil domačim in udaril policistko

BREŽICE – Brežiške policiste so v nedeljo zvečer poklicali na pomoč iz okolice Brežic, kjer naj bi pijan moški nadlegoval in žalil družinske člane ter jih pozival k pretepu, poroča PU Novo mesto.



Ob prihodov policistov na kraj se moški ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odredili pridržanje.



Kršitelj (45) je med postopkom udaril policistko in ji grozil, da jo bo ubil, zato so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.



Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja uradni osebi ter mu zaradi kršitve javnega reda in miru izdali plačilni nalog.