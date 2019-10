ZGORNJA POLSKAVA – V ponedeljek okoli 8.15 je 66-letni voznik neregistriranega mopeda v Zgornji Polskavi zaradi nepravilne strani vožnje padel ter se pri tem lažje poškodoval.



Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Maribor.



Policisti so ugotovili, da je vozil moped, čeprav nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Alkotest pa je pokazal že ob taki uri kar 1.46 mg/l alkohola.



Vozilo so zasegli in podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, poročajo mariborski policisti.