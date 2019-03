Pijan bežal pred policisti in odletel s ceste

ŠENTJERNEJ – Šentjernejski policisti so v torek so okoli 20. ure ustavljali voznika, ki je vozil osebni avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic, poroča PU Novo mesto.



Kršitelj znakov ni upošteval, ampak je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo in v okolici Šentjerneja zapeljal s ceste, kjer je z vozilom obstal.



Policisti so 54-letnemu vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, vendar ga je odklonil.



Neregistriran in nezavarovan avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.