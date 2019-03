Pici za skoraj dve leti v zapor

LJUBLJANA – Zdaj je dokončno. Ljubljansko višje sodišče je zapečatilo usodo Aleksandra Repića, tistega mladeniča, ki skupaj s Petrom Martićem še danes snema šaljive videe, pred časom pa sta zakrivila številne potegavščine in jih v živo prenašala po spletu. Zdaj bo moral Repić za nekaj časa pozabiti na kariero, saj se seli v zapor, in sicer za enotnih eno leto in deset mesecev. Deset mesecev so mu dosodili zaradi skakanja po policijskem vozilu, k temu pa so dodali še preklicano pogojno zaporno kazen iz leta 2017 v trajanju enega leta in petih mesecev. V slednjo je združena kazen zaradi osmih kaznivih dejanj tatvine oziroma kraje ...