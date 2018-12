Petarde sploh niso igrače

FOTO: Voranc Vogel

ARJA VAS – Opozorila, da so eksplozivna sredstva lahko tudi zelo nevarna, niso nikoli odveč, a še vedno ne dosežejo tistih, ki so jim v prvi vrsti namenjena. To so otroci. In celjski policisti so bili minulo nedeljo popoldne obveščeni, da so v celjsko bolnišnico na zdravljenje pripeljali 12-letnega fanta iz Arje vasi, ki se je ranil pri ravnanju s pirotehničnim sredstvom, najverjetneje petardo.Kot so povedali po ogledu kraja nezgode v Arji vasi, je fant prižgal večjo petardo, ta pa mu je eksplodirala v roki, v dlani, pri tem sta se mu zlomila dva prsta in je dobil opekline po obrazu in telesu, zato je tudi ostal v bolnišnici na zdravljenju. A je po neuradnih informacijah že v domači oskrbi.V predprostoru vhoda v blok v Jakčevi ulici v Ljubljani (Štepanjsko naselje) so vandali v torek nekaj po 17. uri vrgli petarde v otroški voziček, ta je zagorel. Policisti, ki so prispeli prvi, so ogenj pogasili. Evakuacija stanovalcev ni bila potrebna, so pa trije policisti zaradi vdihavanja dima (zastrupitev z monoksidom) poiskali zdravniško pomoč.Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Štepanjsko naselje ter zavarovali območje, pregledali stanovanja v bloku ter prezračili hodnik. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil v smeri kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. V požaru je nastalo za 10.000 evrov škode.