PESNICA – Na območju Pesnice v občini Kungota se je v petek v večernih urah zgodila delovna nesreča s smrtnim izidom.



26-letnik je podložil sprednjo os vozila z betonskim podstavkom, nato pa snel obe sprednji kolesi. Ulegel se je pod vozilo, pri snemanju volanskega droga pa se je betonski podstavek prevrnil, zaradi česar je sprednji del vozila padel na tla in ga stisnil. Pomagali so mu reševalci, vendar je kljub pomoči na kraju nesreče umrl, so sporočili iz PU Maribor.