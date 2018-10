Parohovo imetje je varno

Peran Bošković se je rešil postopka po Zopni, sodba v kazenskem postopku pa je pod drobnogledom višjih sodnikov.

Za 800.000

evrov imetja je tožilstvo hotelo odvzeti Boškovićevim.

Parohu so sodili zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji pastoralnega centra.

Bošković je bil v kazenskem postopku delno oproščen, delno pa obsojen.

LJUBLJANA – Že ko je ustavno sodišče julija objavilo odločbo, s katero je zaradi prepovedi povratne veljave zakona razveljavilo en člen zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Zopni), je bilo jasno, da si bo lahko večina toženih oddahnila. Poin še nekaterih znanih imenih se je postopka za odvzem domnevno umazanega imetja rešil paroh Srbske pravoslavne cerkveSpecializirano tožilstvo je namreč prejšnji teden v skladu z odločbo ustavnih sodnikov umaknilo tožbo za odvzem okoli 800 tisočakov domnevno nezakonito pridobljenega imetja. Za danes razpisana obravnava je bila preklicana, na sodišču pa na naše vprašanje o razlogih za preklic pojasnjujejo, da je ta posledica umika tožbe in umika predloga za začasno zavarovanje premoženja, ki ga je sodišče prejelo 27. septembra, ter soglasja toženih strank z umikom tožbe, ki so ga toženi podali ta ponedeljek. Sodišče mora zdaj samo še izdati sklep o ustavitvi postopka, s čimer bo za Boškovićeve postopek končan.Ni pa še pravnomočno končan kazenski postopek, v katerem se je Bošković znašel zaradi očitkov o domnevni zlorabi položaja med gradnjo ljubljanskega kulturno-pastoralnega centra in očitkov o nadaljevanem kaznivem dejanju poneverbe, ker naj bi z računa Cerkve poravnaval zasebne račune.Boškovića so julija lani na ljubljanskem okrožnem sodišču oprostili obtožbe zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, spoznali pa so ga krivega poneverbe oziroma protipravne prilastitve denarja, ki ga je porabil za zasebne namene, saj je zase in za svojo družino v obdobju od 25. januarja 2007 do 27. decembra 2011 plačeval račune, ki jih ne bi smel.Sodni senat mu je določil pogojno kazen šestih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, v enem letu od pravnomočnosti mora plačati tudi skupno 32.355 evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi.Tožilstvo in obramba sta vložila pritožbo, višje sodišče pa o pritožbah po naših podatkih še ni odločilo.