Padel je v luknjo. FOTO: GRS Kranj

Kranjski gasilci so imeli pestro popoldne. Nekaj minut pred 17. uro je v Hudem v občini Tržič občan padel v pet metrov globoko odprtino, poroča uprava za zaščito in reševanje.Gasilci GRS Kranj in PGD Bistrica pri Tržiču so z vrvno tehniko poškodovano osebo dvignili na površje ter jo predali reševalcem nujne medicinske pomoči iz Tržiča.