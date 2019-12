Panika na Ptuju: prispela božična voščilnica, čakajo bombnega tehnika

»Danes zjutraj so v enem od podjetij na Ptuju prejeli božično voščilnico oziroma manjši paket, v katerem je videti neznan bel prah,« poroča mariborska policijska uprava.



Kraj so pristojni zavarovali. Paket bodo prevzeli bombni tehniki specialne enote policije, da ga bodo poslali v analizo.



V karanteni ni nihče, so še zapisali.



»V povezavi z današnjim obvestilom o prejeti voščilnici, v kateri se je nahajala neznana bela praškasta snov, vas obveščamo, da so prve analize pokazale, da pri tem primeru ne gre za nevarno snov,« so nekaj ur kasneje sporočili iz PU Maribor.



Dodali so še, da prva voščilnica ni osamljen primer, zato prosijo vse, ki so prejeli podobno voščilnico, v kateri se nahaja bela praškasta snov, da o tem obvestijo številko 113 in ne prenašajo voščilnice nikamor.