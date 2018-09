Panika na Koroškem: pes ugriznil in poškodoval otroka

GORTINA – Policisti so na Gortini pri Muti obravnavali dogodek, ko je neznani pes ugriznil in poškodoval otroka. Psa so ujeli, a njegovega lastnika niso našli, saj ni imel vstavljenega mikročipa za identifikacijo.



Pes je mešanec, manjše rasti, črne barve z modro platneno ovratnico. Star je približno pet let. Ker lastništva psa ni bilo mogoče ugotoviti, so ga namestili v zavetišče za živali Zonzani v Dramljah.



Policija zdaj lastnika psa poziva, naj pokliče na Policijsko postajo vodnikov službenih psov Celje 03 425 69 20. Za morebitne dodatne informacije pa prosijo tudi občane, ki psa in lastnika poznajo.